A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) vai apresentar, no sábado, o livro “Guia de Polinizadores de Portugal”, uma obra com informação científica acessível sobre 222 espécies nacionais de polinizadores.

A publicação é um dos resultados do projeto PolinizAÇÃO, financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Energia, e surge para “inspirar, sensibilizar e envolver todos os cidadãos na conservação dos polinizadores – organismos essenciais à vida”, afirmou a FCTUC, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (14/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS