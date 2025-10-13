diario as beiras
Coimbra

Universidade de Coimbra lança livro sobre mais de 200 espécies de polinizadores

13 de outubro às 13 h06
0 comentário(s)
DR

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) vai apresentar, no sábado, o livro “Guia de Polinizadores de Portugal”, uma obra com informação científica acessível sobre 222 espécies nacionais de polinizadores.

A publicação é um dos resultados do projeto PolinizAÇÃO, financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Energia, e surge para “inspirar, sensibilizar e envolver todos os cidadãos na conservação dos polinizadores – organismos essenciais à vida”, afirmou a FCTUC, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Autoria de:

Agência Lusa

