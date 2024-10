Universidade de Coimbra lança curso sobre cuidados paliativos para cuidadores

A Universidade de Coimbra (UC) anunciou hoje, no Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, um curso ‘online’ gratuito sobre cuidados paliativos para cuidadores informais, ministrado pela Faculdade de Medicina, que terá início no dia 28.

“Este curso foi pensado sobretudo para apoiar todos os cuidadores informais que estejam a cuidar ou possam vir a cuidar de pessoas mais velhas, à medida que estas ficam mais frágeis e se aproximam do fim de vida”, explicou a investigadora da Faculdade de Medicina e uma das formadoras do curso, Mayra Delalibera.

Em comunicado da UC, a psicóloga clínica adiantou que a formação pode também ser útil para profissionais de saúde e de apoio social, ou para pessoas com interesse pelo tema, “uma vez que estes cuidados são fundamentais para a prevenção do sofrimento do doente e das suas famílias”.

O curso introdutório “Cuidados em Fim de Vida a Pessoas mais Velhas”, lançado pela Cátedra Floriani em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da UC, vai ser disponibilizado através de uma plataforma de ensino à distância.

Consiste em cinco módulos que abordam diferentes conteúdos relevantes para compreender temáticas relacionadas com o fim de vida, como os sintomas mais frequentes, os aspetos psicossociais e espirituais, o que esperar nos últimos dias de vida e perda e luto.

“Sabemos que cuidar de uma pessoa mais velha que se aproxima do fim de vida não é fácil”, sublinhou a coordenadora do curso e investigadora coordenadora da Faculdade de Medicina da UC, Bárbara Gomes.

A Cátedra Floriani em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da UC, financiada com 55 mil euros pela Fundação Floriani, pretende melhorar a educação, a investigação e a sensibilização para os cuidados paliativos em Portugal.

Até 2027, a equipa envolvida na cátedra vai promover diversas ações formativas presenciais e remotas (como conferências, cursos ou seminários) direcionadas para profissionais de quatro áreas prioritárias: cuidados de saúde primários, pediatria, oncologia e apoio à família.