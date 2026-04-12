Universidade de Coimbra é palco da nova música de Bárbara Bandeira (com vídeo)

A artista Bárbara Bandeira lançou na passada sexta-feira a música “Mau olhado” e parte do videoclipe do tema é gravado na Universidade Coimbra. O tema, em pouco mais de 72 horas, tem já mais de 53 mil visualizações no Youtube.

Nesta nova música, a cantora portuguesa gravou algumas das cenas do videoclipe no Paço das Escolas, na Faculdade de Direito e na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Bárbara Bandeira regressa assim a Coimbra depois de, em maio de 2023, ter feito a primeira parte dos quatros concertos dos Coldplay, no Estádio Cidade Coimbra.