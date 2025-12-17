A Universidade de Coimbra (UC) revelou hoje que lidera um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que visa transformar a forma como a natureza é compreendida, planeada e vivida nas cidades.

“Nesta investigação procuramos reconhecer os significados atribuídos à natureza urbana através da sua compreensão e das ligações emocionais das populações aos elementos naturais, para a cocriação de soluções baseadas nos imaginários e narrativas das comunidades e para o desenvolvimento de modelos regenerativos que combinam investigação científica, vivências quotidianas, criatividade e experimentação prática”, explicou a investigadora responsável do projeto, Fátima Alves.

O projeto RESIGNIFY decorre de 2025 a 2029 e é desenvolvido pelo Centro de Ecologia Funcional (CFE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em parceria com a Universidade Aberta.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (18/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS