Universidade de Coimbra assinala Dia dos Cientistas

O Exploratório da Universidade de Coimbra (UC) assinala, na sexta-feira, o Dia Nacional dos Cientistas com a reapresentação da Mesa Mariano Gago, no Café Santa Cruz, e com o II Encontro Regional de Clubes Ciência Viva na Escola, no UC Exploratório.

A cerimónia de reapresentação da Mesa José Mariano Gago evoca esta figura de destaque para o desenvolvimento científico do país e realiza-se no Café Santa Cruz, a partir das 12:00.

A iniciativa envolve a apresentação de uma inscrição gravada no mármore que dá conta da presença assídua deste cientista e antigo ministro da Ciência e do Ensino Superior naquele histórico café.

O II Encontro Regional de Clubes Ciência Viva na Escola é uma iniciativa aberta a toda a comunidade e dinamizada com o objetivo de partilhar conhecimentos, experiências e boas práticas entre escolas e entidades parceiras.