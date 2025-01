Unidade Local de Saúde de Coimbra recebe 209 novos médicos internos

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra vai contar com 209 novos médicos internos, que assumem, a partir de hoje, um “compromisso sério com o Serviço Nacional de Saúde”, disse hoje o presidente, Alexandre Lourenço.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a ULS de Coimbra informou que a sessão de receção aos novos médicos internos – 132 de formação especializada e 77 de formação geral – decorreu durante a manhã, no grande auditório do Centro de Congressos da ULS de Coimbra.

Nesta ocasião, o presidente da ULS de Coimbra reforçou o “compromisso daquela que é a mais completa e complexa organização de Cuidados de Saúde, em Portugal, com a formação médica”, convidando os novos internos a “chamarem a si um compromisso igualmente sério com o Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

“Bem-vindos, estão a chegar ao maior Programa de Internato Médico do SNS. Uma casa onde há uma ligação umbilical entre a formação médica pós e pré-graduada e a prática clínica”, referiu.

Alexandre Lourenço destacou que os novos médicos internos estão a chegar a uma organização em grande mudança, da qual são parte essencial para que ela aconteça, convidando-os a “assumirem as suas responsabilidades e a estarem presentes”.

“E estar presente é estar mesmo, estar aqui, dentro de um consultório, num dos nossos hospitais ou num dos nossos centros de saúde, na Urgência, numa visita domiciliária, a acompanhar os nossos doentes em tele-seguimento – mas estar. Estar de corpo e alma, aqui, com o foco nos utentes que precisam de vós e na melhoria contínua da prestação de cuidados”, concretizou.

Já o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Manuel Teixeira Veríssimo, apelou ao espírito de inovação dos jovens internos, aproveitando “todas as ondas que a inovação traz”, mas “sem descurar o humanismo na medicina”.

Aos jovens médicos solicitou ainda para que “nunca se acomodem”, pois “o mundo só evolui com a mudança e a inovação”.

A sessão contou ainda com a presença do diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), Carlos Robalo Cordeiro, que evidenciou a “importância da investigação e da inovação que, numa estrutura universitária, devem andar lado a lado com a formação e prática clínica”.