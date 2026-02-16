A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra anunciou hoje que, depois de passada a fase de maior risco associado à cheia do rio Mondego, desativou o Plano de Emergência Externo (PEE), que esteve no nível 2.

Num comunicado colocado hoje nas redes sociais, a ULS de Coimbra explicou que o PEE esteve no nível 2 “durante a situação de calamidade, para reforçar a capacidade de resposta” da instituição a um evento extremo na região.

“Foi também desativado o Plano de Emergência Interno (PEI)”.

