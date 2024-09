Unidade de Saúde Local de Coimbra participa em missão em Moçambique

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra foi designada pelo Ministério da Saúde como instituição de referência para apoio à elaboração de um plano de investimentos e consultoria organizacional para o Hospital Central de Maputo (HCM).

No âmbito de um protocolo assinado em 2022, uma delegação da ULS de Coimbra deslocou-se a Maputo em missão de caráter técnico, que teve como objetivos a identificação de oportunidades de cooperação triangular no setor da saúde, envolvendo Moçambique, Portugal e Japão.

“O trabalho realizado, com elevado compromisso, determinação e entusiasmo, permitiu não só cumprir os objetivos da missão, mas também identificar potenciais áreas adicionais de cooperação e a troca de conhecimento científico, experiências e boas práticas entre as equipas do HCM e da ULS de Coimbra”, frisou a diretora clínica para a Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares, Cláudia Nazareth, em comunicado.