Unidade de Feridas Complexas vai dar resposta a 10 utentes por dia

A nova Unidade de Tratamento de Feridas Complexas do Centro de Saúde Fernão de Magalhães, que abre na próxima segunda-feira, vai conseguir dar resposta a 10 utentes por dia e 28 por semana.

Esta nova valência da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra foi ontem inaugurada na presença do presidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, do enfermeiro gestor da Unidade de Feridas Complexas da ULS de Coimbra, Artur Carvalhinho, e do consultor da Unidade de Feridas Complexas da ULS de Coimbra, Luís Claro.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt