Entre as três freguesias de Coimbra que estavam com dificuldades em conseguir acordo executivo, houve compromisso atingido na União de Freguesias de Coimbra e na Junta de Freguesia de São Silvestre. Em São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, há negociações avançadas, mas ainda não há acordo estabelecido entre as forças políticas.

Na União de Freguesias de Coimbra, a coligação Juntos Somos Coimbra venceu com 42,79%, elegendo seis dos 13 deputados, o que obrigou a negociações. Um mês depois das eleições, o acordo está atingido, mas o presidente eleito, Carlos Pinto, prefere “jogar na defensiva”, não revelando com que partido negociou. O antigo vice-presidente daquela união de freguesias esclareceu que o executivo será todo da coligação Juntos Somos Coimbra.

“Já chegámos a acordo, mas é melhor esperarmos por sexta-feira [dia em que está marcada a Assembleia de Freguesia para a tomada de posse].

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS