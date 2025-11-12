diario as beiras
Coimbra

União de Freguesias de Coimbra e São Silvestre com acordo

12 de novembro às 10 h05
0 comentário(s)
Arquivo/Foto de Pedro Filipe Ramos

Entre as três freguesias de Coimbra que estavam com dificuldades em conseguir acordo executivo, houve compromisso atingido na União de Freguesias de Coimbra e na Junta de Freguesia de São Silvestre. Em São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, há negociações avançadas, mas ainda não há acordo estabelecido entre as forças políticas.

Na União de Freguesias de Coimbra, a coligação Juntos Somos Coimbra venceu com 42,79%, elegendo seis dos 13 deputados, o que obrigou a negociações. Um mês depois das eleições, o acordo está atingido, mas o presidente eleito, Carlos Pinto, prefere “jogar na defensiva”, não revelando com que partido negociou. O antigo vice-presidente daquela união de freguesias esclareceu que o executivo será todo da coligação Juntos Somos Coimbra.

“Já chegámos a acordo, mas é melhor esperarmos por sexta-feira [dia em que está marcada a Assembleia de Freguesia para a tomada de posse].

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de novembro

Martim Syder é candidato à presidência do PSD de Coimbra
12 de novembro

PAN realiza X Congresso Nacional em dezembro na cidade de Coimbra para eleger direção
12 de novembro

Celebrações
12 de novembro

Dos mitos, invenções e deturpações da Tradição...

Coimbra

Coimbra
12 de novembro às 12h52

Martim Syder é candidato à presidência do PSD de Coimbra

0 comentário(s)
CoimbraNacional
12 de novembro às 11h41

PAN realiza X Congresso Nacional em dezembro na cidade de Coimbra para eleger direção

0 comentário(s)
Coimbra
12 de novembro às 11h18

Foge à polícia e bate em vários carros

0 comentário(s)