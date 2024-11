Uma centena de atividades animam Natal em Coimbra em diversos espaços da cidade

Diferentes espaços da cidade de Coimbra vão acolher uma centena de atividades, durante 59 dias, numa programação natalícia que tem como um dos epicentros a “Magic Land”, este ano com o triplo da área de 2023.

A programação alusiva à época festiva vai decorrer entre sábado e o dia 06 de janeiro, com 100 atividades em locais como a Baixa e a Alta da cidade, e com a iluminação de Natal a ocupar outras zonas além das habituais, como o largo da Cruz de Celas, a avenida Calouste Gulbenkian e a zona comercial da Solum, anunciou hoje o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), Francisco Veiga, na apresentação da iniciativa.

A “Magic Land”, “um dos eventos âncora deste Natal em Coimbra”, vai acontecer no Parque Verde do Mondego, na margem de Santa Clara (margem esquerda), no antigo Choupalinho, entre os dias 15 de novembro e 02 de janeiro, apresentando “o triplo da área que teve no ano passado”.

O evento, coorganizado pela autarquia e pela empresa Vertente Versátil, vai reunir 21 equipamentos, três praças de alimentação cobertas e aquecidas, uma árvore de Natal gigante e iluminação, referiu a representante da empresa, Dina Maia.

Segundo a responsável, a entrada na “Magic Land” é gratuita, assim como algumas das atividades, mas os equipamentos são pagos.

Neste espaço, haverá ainda um Mercadinho de Natal com 100 participantes.

“Tentámos não convidar mercadores de Coimbra, porque, e a pedido também do vice-presidente [Francisco Veiga], sabemos que a União das Freguesias [de Coimbra] organiza o Mercadinho de Natal na Praça do Comércio, o qual nós respeitamos”, destacou Dina Maia.

A inauguração do Presépio de Cabral Antunes, na rua da Sofia, no dia 14 de dezembro, e um concerto de Natal pela Orquestra Clássica do Centro e Coro Essences Voices – uma atividade solidária a favor da Liga dos Pequenitos do Hospital Pediátrico – no Convento São Francisco, a 21 de dezembro, são outras das ações programadas.

Estão ainda previstos um concurso de montras dirigido aos lojistas da Baixa, de 01 de dezembro a 06 de janeiro, e o evento “Pai Natal sobre rodas”, que conta com a exposição de carros clássicos, na Praça 8 de Maio e na Rua Visconde da Luz, a 15 de dezembro, entre outras atividades designadamente no Mercado Municipal D. Pedro V.

O espetáculo ‘videomapping’ retorna à programação “ainda mais desafiante e impactante do que no ano passado”, com data a anunciar em breve, revelou o vereador da CMC, Miguel Fonseca.

O Mercado de Natal terá lugar entre 29 de novembro e 22 de dezembro, na Praça do Comércio, na Baixa da cidade.

“Conseguimos fazer isto em sinergia e em comunhão de esforços entre todos”, sustentou o presidente da União de Freguesias de Coimbra (UFC), João Francisco Campos.

Segundo o presidente da Câmara, José Manuel Silva, a autarquia investiu 170 mil euros (mais IVA) nesta programação de Natal.

Este conjunto de iniciativas só é possível devido à estratégia de trabalhar em parceria, de abrir “à sociedade, às juntas de freguesia, às associações e juntar os esforços, as competências, criar sinergias para fazermos 59 dias de um grande momento de festa da família”, sustentou o autarca.

“O programa cresceu em quantidade, mas sobretudo em qualidade e em parcerias. Por isso, vamos ter uma grande época de Natal em Coimbra”, vincou.