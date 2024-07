Vítima de naufrágio transferida para os cuidados intensivos de Coimbra

Uma das sete vítimas do naufrágio ocorrido esta madrugada ao largo de São Pedro Moel assistidas no Hospital Distrital da Figueira da Foz está a ser transferida para os Cuidados Intensivos do Centro Hospital e Universitário de Coimbra, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS.

Entretanto, três das vítimas já tiveram alta hospitalar e as restantes permanecem em observações.

A Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, com sede no Hospital Distrital da Figueira da Foz, está a prestar apoio psicológico aos pescadores naufragados e seus familiares.

Como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou, 15 dos 17 náufragos são do concelho da Figueira da Foz e residem em freguesias de ambas as margens. Os outros dois são indonésios.