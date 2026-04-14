Coimbra
Última venda presencial de bilhetes para a Queima das Fitas realiza-se quinta-feira
O preço é de 55 euros para estudantes bolseiros e de 65 euros para estudantes não bolseiros.
Realiza-se na próxima quinta-feira, dia 16 de abril, na Cantina dos Grelhados, a última venda presencial de bilhetes para a Queima das Fitas de Coimbra 2026.
De acordo com a organização, “o perídio para aquisição dos bilhetes funciona das 10H00 às 19H00”.
A Queima das Fitas de Coimbra 2026 decorre de 22 a 30 de maio, na Praça da Canção.