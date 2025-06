ULS reforça combate ao desperdício de medicamentos nas farmácias hospitalares

Desde maio de 2024 que a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra tem vindo a desenvolver um esforço estruturado e contínuo para reduzir o desperdício de medicamentos nas suas unidades hospitalares, nomeadamente através da melhoria dos processos de registo, rastreabilidade e gestão de fármacos inutilizados por expiração do prazo de validade.

Segundo dados da UL, nos hospitais integrantes do então Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, entre 2020 e 2023, os valores associados à inutilização de medicamentos oscilaram entre os 188 mil e os 317 mil euros por ano.

Contudo – acrescenta –“ até abril de 2024, estes valores não refletiam com rigor a realidade do desperdício, uma vez que era prática comum registar como consumo efetivo ao serviço requisitante os medicamentos que, apesar de não utilizados, não eram devolvidos aos fornecedores nem reaproveitados – situação frequentemente verificada em fármacos prescritos a doentes que, entretanto, descontinuavam o tratamento”.

Em maio de 2024, as inutilizações por validade expirada passaram a ser “corretamente registadas e comunicadas”, eliminando distorções nos indicadores de consumo e desperdício farmacêutico.