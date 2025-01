ULS de Coimbra investe 876 mil euros em três centros de Atendimento Clínico

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra vai investir em 2025 mais de 850 mil euros nos três centros de Atendimento Clínicos (CAC) que entraram recentemente em funcionamento, no âmbito de parcerias com estruturas do setor social.

No total, são 876.810 euros a distribuir pelos CAC de Cantanhede (163.050 euros) e Oliveira do Hospital (349.760 euros), no distrito de Coimbra, e Avelar (364 mil euros), no concelho de Ansião, distrito de Leiria.

“Este montante reflete o compromisso da ULS de Coimbra com soluções inovadoras e descentralizadas de resposta à doença aguda, promovendo proximidade e eficiência”, justificou a administração, em resposta à agência Lusa, salientando que os montantes diferem de acordo com o nível de serviço e horário de funcionamento.

De acordo com a administração, os três CAC em funcionamento vão representar uma poupança de 1,54 milhão de euros para o erário público.

“Do ponto de vista económico, o atendimento do número de utentes previsto no Serviço de Urgência Polivalente teria um custo de 2.416.901,62 euros”, frisou a ULS, acrescentando que, no montante poupado, não estão incluídos os valores relacionados com transportes e custos suportados pelos utentes.

“A médio e longo prazo, estas estruturas otimizam os recursos disponíveis e contribuem para a sustentabilidade do SNS, especialmente em períodos críticos, como o inverno”, sustentou.

Segundo aquela estrutura, que abrange 21 concelhos, o investimento “é altamente compensatório para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), uma vez que os CAC oferecem uma resposta eficiente e descentralizada a situações agudas de menor complexidade”.

Por outro lado, sublinha a administração, reduz a pressão sobre os serviços de urgência hospitalar e os custos associados a atendimentos hospitalares desnecessários.

Além disso, “melhoram a acessibilidade aos cuidados de saúde, fortalecem a articulação entre os cuidados primários e hospitalares e promovem a satisfação dos utentes, ao oferecerem uma alternativa de qualidade em proximidade”.

A ULS de Coimbra salientou que os CAC fazem parte de uma visão integrada para melhorar a prestação de cuidados de saúde e que, juntamente com o programa “Ligue Antes, Salve Vidas” e o Plano de Emergência da Saúde, complementam a rede de serviços existente, garantindo um atendimento mais próximo e eficiente para a população.

Na resposta às questões da agência Lusa, a administração revelou ainda que está prevista a abertura de dois novos CAC para completar a cobertura das seis comunidades de saúde da ULS de Coimbra, garantindo uma resposta equitativa e integrada em toda a região.

A abertura destas unidades obedece a um conjunto de critérios que incluem a capacidade instalada e a localização estratégica, o histórico de colaboração com o SNS, as infraestruturas e recursos humanos disponíveis e a sua sustentabilidade e integração.

Nos CAC, os doentes têm acesso a análises clínicas, eletrocardiograma e radiologia convencional (raio X).