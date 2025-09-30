O presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Alexandre Lourenço, defendeu hoje a descentralização e o desenvolvimento dos cuidados de proximidade, medidas que possibilitaram diminuir de 12% para 5% os utentes sem médico de família.

“No contexto nacional, mas também do nosso território, continuamos a observar muitas iniquidades no acesso e dificuldades de aceder a cuidados de saúde. E é por isso que no nosso plano estratégico já temos vindo a implementar esta lógica de descentralização e desenvolvimento dos cuidados em proximidade”, disse à agência Lusa Alexandre Lourenço, à margem do programa para celebrar o Dia da ULS de Coimbra, na manhã de hoje.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (01/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS