diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra cria áreas exteriores para fumadores nas suas instalações

11 de novembro às 17 h55
0 comentário(s)
DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra lançou uma empreitada superior a 340 mil euros (sem IVA) para criar áreas de fumadores nos espaços exteriores dos seus diversos polos de saúde.

De acordo com o anúncio publicado segunda-feira em Diário da República, a intervenção tem um preço base de 344 mil euros, com um prazo de execução de 180 dias, após a consignação.

Esta empreitada insere-se no programa de saúde pública “ULS Coimbra sem Tabaco”, que visa criar ambientes livres de fumo, reduzir a exposição passiva ao tabaco e proteger a saúde dos utentes, profissionais e visitantes, promovendo estilos de vida saudáveis.

Autoria de:

Agência Lusa

