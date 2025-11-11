A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra lançou uma empreitada superior a 340 mil euros (sem IVA) para criar áreas de fumadores nos espaços exteriores dos seus diversos polos de saúde.

De acordo com o anúncio publicado segunda-feira em Diário da República, a intervenção tem um preço base de 344 mil euros, com um prazo de execução de 180 dias, após a consignação.

Esta empreitada insere-se no programa de saúde pública “ULS Coimbra sem Tabaco”, que visa criar ambientes livres de fumo, reduzir a exposição passiva ao tabaco e proteger a saúde dos utentes, profissionais e visitantes, promovendo estilos de vida saudáveis.

