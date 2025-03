ULS de Coimbra com mais de 1.700 implantes cocleares em surdos profundos em 40 anos

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou nos último 40 anos mais de 1.700 implantes cocleares em surdos profundos, procedimento que está “praticamente sem lista de espera” atualmente.

Passadas quatro décadas do primeiro implante coclear realizado em Portugal, que teve lugar no serviço de Otorrinolaringologia do Centro de Referência de Implantes Cocleares (CRIC) da ULS de Coimbra, os utentes, neste momento, conseguem ter acesso a cirurgia para implantar o aparelho no prazo de cerca de um mês, revelou o coordenador do Centro, João Elói.

“As taxas de sucesso são muito altas”, com cerca de 80% dos pacientes a falarem ao telefone e a maioria das crianças a frequentarem a escola regular, afirmou o responsável aos jornalistas, na manhã de hoje, no Hospital dos Covões.

Neste momento, mais de 40% dos procedimentos cirúrgicos são realizadas em crianças, grupo etário que nunca ouviu, sendo assim necessário passar também pela habilitação inicial da fala.

O implante coclear é um dispositivo eletrónico cirurgicamente implantado, que estimula diretamente o nervo auditivo.

O trabalho desenvolvido no serviço de Otorrinolaringologia do CRIC da ULS de Coimbra é gratuito e “totalmente autónomo” e vai desde a avaliação pré-operatória, passando pela cirurgia e reabilitação dos utentes, existindo ainda o rastreio auditivo universal, presente “na maior parte das maternidades portuguesas”.

Como explicou João Elói, o processo até surgirem resultados nos implantados pode levar meses, sendo mais rápido em adultos.

Uma das crianças que recebeu o implante bilateral foi a Mariana, com quase três anos, que começou a dar sinais de que não correspondia aos estímulos com cerca de um ano e meio.

“Começamos a notar que ela não ouvia, quando nós chamávamos ela não reagia”, conta a mãe, Bárbara.

Apesar de, no começo, acreditar que a filha estivesse apenas concentrada em alguma atividade e por isso não respondesse aos chamamentos, houve um aviso por parte da escola, o que levou a que começasse a fazer testes.

Os resultados apontaram líquido no interior do ouvido e, com a retirada do material, foi possível detetar a surdez.

Com apenas uma semana desde a cirurgia, ainda não é possível notar resultados, mas a Mariana irá passar por terapia todas as semanas e será ajustado o programa do aparelho, permitindo-lhe assim ouvir e identificar os sons.