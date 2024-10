ULS Baixo Mondego, Loures-Odivelas, Almada-Seixal e Lisboa Ocidental vencem Top Farmácia Hospitalar

As farmácias das Unidades Locais de Saúde (ULS) de Baixo Mondego, Loures-Odivelas, Almada-Seixal e Lisboa Ocidental foram as vencedoras do Top Farmácia Hospitalar 2024, que este ano teve a primeira edição.

Os prémios, hoje entregues na sede da Ordem dos Farmacêuticos, em Lisboa, distinguem as melhores farmácias hospitalares na globalidade, por ‘cluster’ (grupo) de classificação de hospital, nas três dimensões analisadas: Consumo e Preparação de Medicamentos, Atividades Clínicas e Segurança do Doente.

A análise manteve os ‘clusters’ definidos pela Administração Central do Sistema de Saúde para efeitos de financiamento, os quais agrupam unidades com características similares em termos de número de camas, tipologia de serviços e níveis de complexidade.

Em cada um dos ‘clusters’ foram eleitos três ULS. No referente aos maiores hospitais (‘cluster’ E), que viu o primeiro lugar ocupado pela ULS Lisboa Ocidental, foram distinguidas as ULS de Santo António (2.º lugar) e São João (3.º lugar), ambas no Porto.

No ‘cluster’ imediatamente anterior (D), liderado pela ULS Almada-Seixal, o segundo lugar foi atribuído à ULS do Alentejo Central e a terceira posição ocupada pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Já no ‘cluster’ C, liderado pela ULS Loures-Odivelas, a segunda posição foi ocupada pela ULS da Região de Leiria, seguida da ULS da Cova da Beira.

A ULS Baixo Mondego foi a primeira classificada do ‘cluster’ B, que viu a segunda posição ocupada pela ULS da Guarda e a terceira pela ULS do Estuário do Tejo.

Relativamente às três dimensões analisadas, foram atribuídas distinções em cada um dos ‘clusters’.

No que refere ao Consumo e Preparação de Medicamentos, os vencedores foram as ULS de Baixo Mondego (B), Região de Leiria (C), Almada-Seixal (D) e São João (E).

Nas Atividades Clínicas foram distinguidas as ULS do Estuário do Tejo ((B), da Cova da Beira (C), Almada-Seixal (D) e Lisboa Ocidental (E).

Na dimensão Segurança do Doente foram distinguidas a ULS de Barcelos/Esposende (B), o Hospital de Cascais Dr. José de Almeida (C), a ULS Alentejo Central (D) e a ULS de Lisboa Ocidental (E).

O Top Farmácia Hospitalar 2024 avaliou pela primeira vez diversas atividades desenvolvidas nos serviços farmacêuticos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Para esta primeira edição foram convidadas todas as ULS de Portugal Continental e os hospitais das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e o estudo contou com uma representação de 77% (34) das unidades hospitalares do SNS.

O inquérito foi enviado a todos os diretores de serviços farmacêuticos hospitalares participantes e incidiu sobre a atividade realizada pelos farmacêuticos durante o ano de 2023.

Segundo os dados recolhidos, no ano passado havia 712 farmacêuticos nos hospitais que participaram, que reportaram a existência de 17.470 doentes em tratamento com medicamentos biológicos biossimilares e 8.260 em tratamento com medicamentos biológicos de referência.

Das unidades que responderam, 68% disseram que os farmacêuticos participam nas visitas médicas. A mesma percentagem disse que estes profissionais de saúde participam nas reuniões multidisciplinares.

As consultas farmacêuticas em ambulatório, estão presentes em 62% dos hospitais participantes. A nível nacional, 56% das farmácias hospitalares realizam monitorizações farmacocinéticas, que têm como objetivo alcançar a máxima eficácia terapêutica com a mínima incidência de efeitos adversos.

Os dados recolhidos indicam ainda que, em 2023, foram reportadas 542 reações adversas a medicamentos no Sistema Nacional de Farmacovigilância. Foi igualmente reportada a existência de 1.261 ensaios clínicos.

Quanto à reconciliação terapêutica – que permite reavaliar a medicação que o doente tomava quando entrou no hospital, menos de metade (41%) das farmácias hospitalares têm protocolos definidos para a aplicar durante o processo de internamento. A nível nacional, apenas aconteceu em 4,1% das altas de internamento.