ULS abre vagas para médicos de família em 10 concelhos

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A ULS de Coimbra abriu 17 vagas para médicos de família em 10 concelhos da região. A iniciativa foi apresentada num “Dia Aberto”, que reuniu dezenas de médicos e autarcas

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra promoveu, ontem, um “Dia Aberto” no Convento de São Francisco para atrair médicos de família recém-especialistas e dar a conhecer 17 vagas disponíveis em dez concelhos da região, numa iniciativa que pretende reforçar a cobertura de cuidados de saúde primários.

Segundo Inês Rosendo, diretora clínica para a área dos Cuidados de Saúde Primários, o evento surge no novo contexto organizativo da ULS, que passou a integrar não só o hospital, mas também os centros de saúde da região.

“Abrimos agora várias vagas para colocar novos médicos de família e quisemos divulgar essas oportunidades, mostrando também as vantagens de trabalhar na nossa ULS”, explicou.

As 17 vagas estão distribuídas pelos concelhos de Arganil, Cantanhede, Castanheira de Pêra, Mira, Mortágua, Penacova, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande e Tábua. Os concelhos mais carenciados são Pedrógão Grande e Arganil, ambos com três vagas disponíveis.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS