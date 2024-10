UC reafirma posição entre as 500 melhores universidades do mundo

A Universidade de Coimbra (UC) volta a destacar-se no Times Higher Education World University Rankings (THE WUR), ao alcançar o top das 500 melhores universidades do mundo na edição de 2025, divulgada ontem.

De acordo com os resultados disponibilizados, a Universidade de Coimbra voltou a posicionar-se no intervalo 401-500 entre as 2092 instituições de ensino superior de todo o mundo que foram analisadas. Já em Portugal, a Universidade de Coimbra situa-se no patamar mais elevado das universidades portuguesas, a par com as Universidades de Lisboa e do Porto.

Ambiente de Investigação (Research Environment) foi o pilar onde a UC registou o melhor desempenho, alcançando a 249ª posição a nível global, o que representa uma subida de 29 posições face à última edição. Neste pilar, foram avaliadas métricas relacionadas com produtividade científica, receitas provenientes da investigação e a reputação de investigação.

“Conseguirmos alcançar, uma vez mais, uma posição entre as 500 melhores universidades do mundo reforça a nossa estratégia de consolidação e compromisso contínuo com a investigação, que tem sido reconhecida em vários rankings internacionais, como os dois que foram conhecidos, o THE WUR 2025 e o CWTS Leiden Ranking Open Edition 2024, que posicionou a UC como a 90ª melhor universidade europeia e a 319ª melhor universidade no mundo na produção científica”, declarou o reitor da UC, Amílcar Falcão.

No total, o THE World University Rankings 2025 avaliou 18 indicadores de desempenho, de cinco grandes pilares: Ensino (Teaching), Ambiente de Investigação (Research Environment), Qualidade da Investigação (Research Quality), Perspetiva Internacional (International Outlook) e Indústria (Industry).