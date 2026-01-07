diario as beiras
Desporto

UC: João Tomás defende tese de doutoramento

07 de janeiro de 2026 às 10 h20
DR

“Constrangimentos associados ao (in)sucesso na transição júnior/sénior em futebolistas portugueses” é o título da tese de doutoramento que o antigo jogador de futebol profissional, João Tomás, vai defender a 8 de janeiro, na Universidade de Coimbra.

João Tomás, de nome completo João Henrique Pataco Tomás, tem 50 anos (nasceu em 27 de maio de 1975, em Oliveira do Bairro). Depois de uma carreira de relevo, com passagens pela Académica, Sp. Braga, Benfica e Bétis de Sevilha, entre outros, foi também internacional português, tendo feito seis jogos e marcado um golo pela Seleção Nacional. Após o término da carreira, João Tomás assumiu a direção desportiva de clubes como o Famalicão, Trofense (em que chegou a presidir à SAD) e Torreense.

Em paralelo, prosseguiu a sua formação académica, aprofundando a ligação entre prática desportiva de elite e conhecimento científico. Neste contexto, avançou com a investigação que o levou à tese de doutoramento que agora vai defender.

