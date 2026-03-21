diario as beiras
Coimbra

UC apresenta Camões Lab com presença da ministra da Cultura

21 de março de 2026 às 19 h35
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Fotografia: Arquivo

A Universidade de Coimbra apresenta segunda-feira, às 15H30, o portal “Camões Lab – Uma Máquina do Mundo”. A sessão, na Sala de S. Pedro da Biblioteca Geral, conta com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

Integrado nas comemorações do V Centenário do nascimento de Luís de Camões, este laboratório digital vai funcionar como uma plataforma de acesso a conteúdos científicos e pedagógicos.

A apresentação dos contornos do projeto  vai também contar com as intervenções do vice-reitor da UC para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão, do diretor da Biblioteca Geral da UC, Manuel Portela, do Comissário-Geral para as Comemorações dos 500 Anos do Nascimento de Camões, José Augusto Bernardes; e do reitor da UC, Amílcar Falcão.

Autoria de:

redação as beiras

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