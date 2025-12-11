A Universidade de Coimbra (UC) vai apoiar com 20 mil euros a compra, pelos seus moradores, do edifício onde a Real República Ay-Ó-Linda se encontra instalada, em regime de arrendamento, desde 1951. A escritura de compra do imóvel realiza-se amanhã, 12 de dezembro.

Em nota enviada à imprensa, “reconhecendo que repúblicas como a Ay-Ó-Linda são efetivos pólos autónomos dinamizadores de cultura e de vivência comunitária e académica, a UC atribui-lhe o apoio máximo previsto no Despacho Reitoral n.º 257/2015, de 22 de outubro – correspondente a 10% do valor total da aquisição do imóvel –, visto que se cumprem os requisitos de a compra ser essencial para a instalação e continuidade da república, de esse ser o fim exclusivo do imóvel, e de a república apenas ser integrada por estudantes da UC”.

“A Reitoria da UC não poderia ficar indiferente à situação da Ay-Ó-Linda, assim como sempre esteve disponível para apoiar outras repúblicas em situações similares. Conhecemos bem o legado histórico e cultural destas casas e o papel fundamental que continuam a desempenhar no alojamento digno e justo dos estudantes e na transmissão das tradições da nossa academia”, sublinha o Reitor da UC, Amílcar Falcão.

Fundada em 1951 e desde então instalada no mesmo edifício do Bairro Sousa Pinto, a Real República Ay-Ó-Linda foi reconhecida em 2020 como entidade de interesse histórico e cultural ou social local.