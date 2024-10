Turismo passa a ser uma das quatro prioridades da economia do concelho

A oportunidade que as empresas (incluindo startups) e as diversas instituições da cidade tiveram, durante três dias, de partilharem contactos e negócios é o resultado mais visível dos três dias da Coimbra Invest Summit (IS’24). Acresce o reforço das três grandes apostas de desenvolvimento da cidade e do concelho, que são a tecnologia, saúde e exploração do espaço (neste último caso, um cluster que foi novidade na edição da IS’24).

Na edição de 2025 será acrescentado um outro setor económico ao alinhamento da conferência, que é o turismo, anunciou ontem, no encerramento dos trabalhos, o presidente do município, José Manuel Silva.

