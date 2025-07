Túnel da Choupal já foi demolido para construir o canal do metrobus

Todavia, o atual executivo camarário esclarece que “a eliminação do Túnel do Choupal está prevista desde o projeto do Metro Ligeiro e está concretizada no estudo prévio do metrobus do SMM, aprovado pelo Município de Coimbra em março de 2019″.

Quanto à travessia rodoviária de nível alternativa, após concluídas as obras, será regulada por semáforos, “melhorando muito a mobilidade assim que as obras terminarem”, referem os serviços camarários.

A nova travessia garante duas vias de circulação, permitindo restabelecer o atravessamento nos dois sentidos em simultâneo que, entretanto, tinham sido suprimidos com a intervenção no túnel.

O Município de Coimbra estima que – quando o sistema do metrobus estiver a funcionar – mesmo nos períodos de maior tráfego, as necessidades de curta interrupção da circulação rodoviária tenham uma frequência de três minutos, mesmo assim, com maior fluidez do que anteriormente.