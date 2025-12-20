João Baião vai ser o rei do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada em 2026. O ator, apresentador e encenador português, “conhecido pela sua energia contagiante”, destaca a Câmara da Mealhada, nascido na Amadora em 1963, estará sentado no trono do evento organizado pela Associação do Carnaval da Bairrada (ACB), com o apoio do Município da Mealhada.

Ao lado de João Baião, na qualidade de rainha, estará a Miss Bairrada, que será eleita no primeiro dia do evento, 6 de fevereiro.

“A tradição do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada é ter um rei brasileiro, ou, em alternativa, como foi no Carnaval de 2025, uma rainha brasileira. Para a próxima edição vamos quebrar uma tradição e recuperar uma outra tradição perdida, já há alguns anos”, assumiu, durante a apresentação do evento, o presidente da ACB, Márcio Freixo.

A escolha de João Baião, admitiu o responsável, “pretende homenagear não só um artista de referência nacional, mas também um verdadeiro embaixador da alegria e da cultura popular portuguesa”.

Sobre o regresso do concurso Miss Bairrada, Márcio Freixo, assegurou que “mais do que um título de beleza, [a eleita]será a embaixadora da cultura, das tradições e dos valores bairradinos”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS