diario as beiras
CIM Região de CoimbraMealhada

Trono do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada terá como rei João Baião

20 de dezembro de 2025 às 12 h01
0 comentário(s)
Município da Mealhada-Iniciativas decorrem entre 6 e 17 de fevereiro

João Baião vai ser o rei do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada em 2026. O ator, apresentador e encenador português, “conhecido pela sua energia contagiante”, destaca a Câmara da Mealhada, nascido na Amadora em 1963, estará sentado no trono do evento organizado pela Associação do Carnaval da Bairrada (ACB), com o apoio do Município da Mealhada.
Ao lado de João Baião, na qualidade de rainha, estará a Miss Bairrada, que será eleita no primeiro dia do evento, 6 de fevereiro.
“A tradição do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada é ter um rei brasileiro, ou, em alternativa, como foi no Carnaval de 2025, uma rainha brasileira. Para a próxima edição vamos quebrar uma tradição e recuperar uma outra tradição perdida, já há alguns anos”, assumiu, durante a apresentação do evento, o presidente da ACB, Márcio Freixo.
A escolha de João Baião, admitiu o responsável, “pretende homenagear não só um artista de referência nacional, mas também um verdadeiro embaixador da alegria e da cultura popular portuguesa”.
Sobre o regresso do concurso Miss Bairrada, Márcio Freixo, assegurou que “mais do que um título de beleza, [a eleita]será a embaixadora da cultura, das tradições e dos valores bairradinos”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de dezembro

Opinião: Movimento rotário e o seu papel social
20 de dezembro

Opinião: O perigoso hábito de contornar a regra
20 de dezembro

Mais de 130 detidos nas estradas em 48 horas nas operações de Natal da GNR e PSP
20 de dezembro

SNS 24 lança campanha de sensibilização para a prevenção do suicídio

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
20 de dezembro às 12h19

Assembleia Intermunicipal da Região de Coimbra aprova orçamento de 33 milhões para 2026

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMealhada
20 de dezembro às 12h01

Trono do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada terá como rei João Baião

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMortágua
19 de dezembro às 20h50

Assembleia Municipal de Mortágua aprova orçamento superior a 19 ME para 2026

0 comentário(s)

Mealhada

CIM Região de CoimbraMealhada
20 de dezembro às 12h01

Trono do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada terá como rei João Baião

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMealhada
18 de dezembro às 11h44

Mealhada: Cerca de 180 pais natais motards levaram cor e brilho às freguesias do concelho

0 comentário(s)
Mealhada
15 de dezembro às 16h50

Suspeito de tráfico de droga na Mealhada fica em prisão preventiva

0 comentário(s)