Coimbra

Tribunal julga mulher que terá tentado matar o filho no Pediátrico de Coimbra

10 de novembro às 16 h30
O Tribunal de Coimbra começa a julgar no dia 18 uma mulher de 20 anos que é acusada de tentar matar por duas vezes o seu filho de cerca de cinco meses, quando o bebé recebia tratamento no Hospital Pediátrico.

De acordo com a acusação a que a agência Lusa teve acesso, a criança é portadora de uma doença genética que leva a perturbações no desenvolvimento intelectual e físico, infeções recorrentes das vias aéreas, anomalias cerebrais e do esqueleto e membros.

Os dois crimes de tentativa de homicídio qualificado de que é acusada a mãe terão ocorrido entre 31 de dezembro de 2024 e 02 de janeiro de 2025, quando o bebé estava internado no Hospital Pediátrico de Coimbra, na sequência dos problemas de saúde que apresentava, tendo sido submetido a um procedimento para proteção das vias aéreas.

Autoria de:

Agência Lusa

