diario as beiras
Coimbra

Três membros do secretariado distrital do PS demitiram-se

21 de março de 2026 às 12 h10
0 comentário(s)
João Portugal lidera a Federação distrital do PS de Coimbra. Fotografia: DR

Foram três os membros do Secretariado da Federação Distrital do Partido Socialista que se demitiram nesta última semana. Luís Santarino, Américo Baptista e Francisco Garcia anunciaram internamente a sua renúncia ao órgão.

Segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, as demissões das funções surgiram por discordância com inexistência de uma posição do partido sobre as nomeações de Maria Lencastre Portugal para a gestão do ITAP e de Sancho Antunes para coordenador técnico dos SMTUC por parte do executivo municipal. Os dois escolhidos concorreram às eleições autárquicas de outubro passado pelos partidos Chega e AND, respetivamente.

As demissões surgem a praticamente uma semana do XV Congresso Nacional do Partido Socialista, que está marcado para Viseu, nos dias 27, 28 e 29 de março. No congresso serão eleitos os membros da Comissão Nacional, da Comissão Nacional de Jurisdição e da Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira do partido.

Com estas demissões, o secretariado socialista da distrital de Coimbra fica com Ângela Pinto Correia, Rosa Isabel Cruz, Olga Nunes, Paulo Carreiró, Pedro Alpoim, Carlos Mesquita, Nádia Gouveia, Áurea Andrade, Milene Cunha, David Ferreira Silva, Ruben Fernandes, Lara Henriques e Daniel Azenha, sendo liderado por João Portugal.

As eleições para a Federação Distrital do PS ainda estão por marcar, mas a data será entre os meses de maio e junho.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de março

Três membros do secretariado distrital do PS demitiram-se
21 de março

Bombeiro do Porto bate recorde da Elite Quebra Costas
21 de março

AFC: União 1919 recebe líder Nogueirense
21 de março

Ventura revela que nome que Chega quer indicar para TC é juiz desembargador Luís Brites Lameira

Coimbra

Coimbra
21 de março às 12h10

Três membros do secretariado distrital do PS demitiram-se

0 comentário(s)
Coimbra
21 de março às 11h36

Bombeiro do Porto bate recorde da Elite Quebra Costas

0 comentário(s)
Coimbra
21 de março às 08h30

Lançado primeiro compostor comunitário em Coimbra

0 comentário(s)