Foram três os membros do Secretariado da Federação Distrital do Partido Socialista que se demitiram nesta última semana. Luís Santarino, Américo Baptista e Francisco Garcia anunciaram internamente a sua renúncia ao órgão.

Segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, as demissões das funções surgiram por discordância com inexistência de uma posição do partido sobre as nomeações de Maria Lencastre Portugal para a gestão do ITAP e de Sancho Antunes para coordenador técnico dos SMTUC por parte do executivo municipal. Os dois escolhidos concorreram às eleições autárquicas de outubro passado pelos partidos Chega e AND, respetivamente.

As demissões surgem a praticamente uma semana do XV Congresso Nacional do Partido Socialista, que está marcado para Viseu, nos dias 27, 28 e 29 de março. No congresso serão eleitos os membros da Comissão Nacional, da Comissão Nacional de Jurisdição e da Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira do partido.

Com estas demissões, o secretariado socialista da distrital de Coimbra fica com Ângela Pinto Correia, Rosa Isabel Cruz, Olga Nunes, Paulo Carreiró, Pedro Alpoim, Carlos Mesquita, Nádia Gouveia, Áurea Andrade, Milene Cunha, David Ferreira Silva, Ruben Fernandes, Lara Henriques e Daniel Azenha, sendo liderado por João Portugal.

As eleições para a Federação Distrital do PS ainda estão por marcar, mas a data será entre os meses de maio e junho.