Três automóveis soterrados no desabamento de um muro junto à estação de Coimbra-B

29 de janeiro de 2026 às 17 h49
Foto Ana Catarina Ferreira

O desabamento de um muro de contenção de terras junto ao Lufapo Hub e à passagem de nível  a norte da estação de Coimbra-B destruiu três veículos ligeiros e um atrelado de caravana. Embora tenha resultado em elevados prejuízos materiais, não provocou vítimas. A ocorrência, cerca das 16H00, mobilizou uma viatura dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e quatro operacionais. A PSP foi chamada ao local.

António Rosado

