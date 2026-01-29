O desabamento de um muro de contenção de terras junto ao Lufapo Hub e à passagem de nível a norte da estação de Coimbra-B destruiu três veículos ligeiros e um atrelado de caravana. Embora tenha resultado em elevados prejuízos materiais, não provocou vítimas. A ocorrência, cerca das 16H00, mobilizou uma viatura dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e quatro operacionais. A PSP foi chamada ao local.