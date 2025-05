Travessias na embarcação Carlos Simão na Figueira da Foz passam a ser pagas

As travessias de transporte fluvial entre as duas margens do rio Mondego na embarcação elétrica “Carlos Simão” vão passar a ser cobradas a partir de quarta-feira, informou hoje a Câmara da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Estes valores e isenções de pagamento foram fixados e aprovados na reunião camarária de 21 de junho de 2024 e consideram o investimento realizado pela autarquia na aquisição, manutenção e prestação de serviço desta embarcação.

Os bilhetes poderão ser comprados na embarcação antes do início da viagem, com pagamento em numerário ou multibanco, e terão o custo de um euro para o bilhete unitário e 1,5 euros para as viagens de ida e volta, sendo possível a aquisição de um passe mensal e anual, com os custos de cinco euros e trinta euros respetivamente, todos estes valores com IVA incluído.

Para os estudantes até aos 23 anos, pessoas com mais de 65 anos e pessoas com comprovativo, simultaneamente, de residência e vínculo laboral na margem oposta à sua residência haverá isenção do pagamento da travessia, sendo necessária a apresentação de passe.

Já para as crianças com menos de seis anos, as viagens serão gratuitas e sem necessidade de apresentação de passe, quando acompanhadas por adulto.

A obtenção de passes mensais, anuais e gratuitos pode ser requerida mediante preenchimento de formulário ou requerimento no ‘site’ dos serviços municipais ‘online’, através de correio eletrónico ou presencialmente entre as 09:00 e as 16:30 no Balcão de Atendimento Único do Município.

Os cidadãos podem contactar, telefonicamente ou através de correio eletrónico, a Equipa Multidisciplinar de Mobilidade de Transportes da Câmara para mais informações ou esclarecimento de dúvidas.