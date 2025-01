Transportes Urbanos de Coimbra fazem ajustes em horários face a atrasos

Os Transportes Urbanos de Coimbra vão fazer ajustes de horários em várias linhas, com consequente supressão de viagens, numa proposta aprovada hoje, mas que levantou dúvidas junto dos serviços camarários.

A proposta de ajustamento de horários, aprovada com votos a favor da coligação Juntos Somos Coimbra, abstenção do PS e contra da CDU, é justificada com a necessidade de aproximar os tempos de viagem dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) da realidade, minimizando atrasos e incumprimentos, provocados nomeadamente pelo trânsito que se sente na cidade em hora de ponta.

A proposta debruça-se sobre 6/6F, 7, 7T, 24T e 37, as linhas dos SMTUC que representam cerca de 46% das viagens perdidas por “não cumprimento de horário” e 23% por “interrupção da via”.

No processo consultado pela agência Lusa, um dirigente municipal deu nota de que a metodologia utilizada para a redução das viagens pode induzir “a uma supressão de serviços superior à realmente necessária, uma vez que fora das horas de ponta o número de entradas e saídas é substancialmente inferior, assim como a velocidade de circulação também aumenta”.

Além disso, o mesmo dirigente dava nota de que os horários da linha 24T deveriam ser revistos para garantir a chegada às escolas antes das 08:30 e aos serviços no centro de Coimbra antes das 09:00.

A própria vereadora com o pelouro dos transportes, Ana Bastos, considerou que a proposta dos SMTUC deveria ser “devidamente monitorizada” para serem identificados eventuais “desajustes/desarticulação de horários”.

O documento que foi hoje analisado em reunião do executivo dava nota da necessidade da proposta ser ponderada face à lotação das viaturas, “uma vez que tendo sido verificado que as viaturas já circulam no limite das suas lotações, ao reduzir a oferta pode-se estar a contribuir para uma concentração de passageiros e uma rutura do serviço”.

As dúvidas presentes nos documentos foram também sublinhadas pelos vereadores Francisco Queirós (CDU) e Regina Bento (PS).

O vereador Francisco Queirós realçou que será sempre favorável a uma proposta que torne o serviço de transporte público “mais fiável”, mas notou que a supressão proposta não está devidamente fundamentada, considerando que seriam necessários mais elementos para a medida avançar com segurança.

Também Regina Bento concordou que se torna difícil aos SMTUC cumprirem horários com “a cidade transformada num estaleiro”, mas defendeu que esses ajustes não podem “comprometer horários críticos, nomeadamente a chegada a hospitais, escolas e centro da cidade”.

“A própria informação técnica refere que essa questão pode não ficar salvaguardada”, disse.

Na resposta, José Manuel Silva afirmou que o ajuste de horários será alvo “de avaliação e monitorização permanente”, considerando que a proposta tem como objetivo assegurar “pontualidade e confiabilidade” dos SMTUC.

“Há supressão de viagens que já não eram feitas. Estávamos a enganar-nos todos uns aos outros”, afirmou, sublinhando que a proposta foi “extensamente estudada” e que irá melhorar “a qualidade do serviço”.