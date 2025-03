Transportes de Coimbra reduz número de viagens perdidas e melhora regularidade

A reestruturação de horários, com redução de oferta, dos Transportes Urbanos de Coimbra, promovida em setembro, reduziu em metade o número de viagens programadas que acabaram suprimidas e melhorou o índice de regularidade.

Segundo dados pedidos pela agência Lusa aos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), o número de circulações perdidas entre setembro e dezembro de 2024 reduziu para cerca de metade, face ao mesmo período em 2023, depois de ter entrado em vigor uma reestruturação de horários daqueles serviços.

Essa reestruturação, com redução de oferta em várias linhas, foi aprovada em setembro, em reunião do município e, segundo fonte oficial da Câmara de Coimbra, mantém-se em vigor, apesar de a medida na altura aprovada ter sido fixada até dezembro.

De acordo com os dados facultados, os SMTUC passaram a registar 6,1% de viagens perdidas do total de programadas, entre setembro e dezembro de 2023, quando em 2024, no mesmo período, houve 12,4% de viagens suprimidas que estavam programadas.

No período em questão, em 2023 foram perdidas cerca de 30 mil viagens de um total de 241.870 programadas, quando em 2024 se situou nas 14.204 viagens perdidas de 232.035 programadas.

Segundo o Conselho de Administração (CA) dos SMTUC, a redução de viagens perdidas levou a uma melhoria do índice de regularidade das viagens, passando de 87,6% para 93,9%, salientando que, caso se expurgue o efeito de greves e plenários, o índice passa de 92,2% (2023) para 97,5% (2024).

Em setembro, a Câmara de Coimbra defendeu a proposta de redução temporária da oferta dos SMTUC, justificando a decisão com a falta de motoristas nos seus quadros e a necessidade de ter horários que são efetivamente cumpridos.

Na altura, a medida foi aprovada apenas com os votos favoráveis da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós, Cidadãos!, PPM, Aliança, RiR e Volt), abstenção da CDU e contra do PS, que acusou o município de fazer um corte cego na oferta dos SMTUC.

Na resposta ao pedido de informação da Lusa, o CA dos SMTUC referiu que as viagens perdidas por falta de motoristas no período em questão diminuíram em cerca de 30% (menos cerca de 400 viagens suprimidas por essa razão).

O CA dos SMTUC vincou ainda que a melhoria relacionada com a falta de motoristas “só não foi mais notória pelo facto de os motoristas terem iniciado em novembro de 2024 uma greve ao trabalho suplementar”.

O principal contribuinte para uma melhoria na regularidade dos SMTUC centra-se no número de viagens suprimidas por falta de viatura, que baixou drasticamente entre os dois anos.

De quase 12.700 viagens suprimidas por falta de viatura no período em questão em 2023, passou-se para um número residual de cerca de 90 circulações perdidas por essa razão.

Outra das razões que contribuiu para um melhor desempenho dos SMTUC passou pela redução do número de viagens perdidas por avaria, com cerca de 600 menos.