Transportes de Coimbra investe em solução para carregar bilhetes através do telemóvel

Os Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) contratou a MEO para assegurar uma solução que permita o carregamento dos passes e bilhetes através de aplicação móvel, afirmou a entidade.

Os SMTUC contrataram a MEO, através de um ajuste direto de cerca de 50 mil euros e um prazo de execução de um ano, para desenvolver uma solução de carregamento de títulos de transportes através da aplicação móvel dos serviços municipalizados, de acordo com o contrato publicado na plataforma de contratação pública Base e consultado pela agência Lusa.

Esta funcionalidade, denominada de TopUp, permite o carregamento de títulos através do telemóvel do utilizador, evitando a necessidade de carregamento em máquinas ou nas lojas dos SMTUC, tendo esta tecnologia sido adotada este ano para o bilhete Andante, usado na Área Metropolitana do Porto.

Questionado pela agência Lusa, o presidente dos SMTUC, Jorge Jesus, em resposta escrita, esclareceu que esta solução vai permitir o “carregamento dos títulos mensais (passes) e de outros títulos”, como o cartão Coimbra conVIDA e cartão Viagem conVIDA.

“A tecnologia associada a este carregamento é a NFC (Near Field Communication) que permite que o ‘smartphone’ [telemóvel inteligente] reconheça o cartão por aproximação e proceda à comunicação dos dados de carregamento, depois de proceder ao pagamento utilizando o ‘smartphone’ para o efeito”, aclarou.

Apesar de o ajuste direto ter um prazo de execução de um ano, os SMTUC acreditam que será possível disponibilizar esta funcionalidade aos seus utilizadores “durante o segundo trimestre de 2025”, referiu.

Segundo Jorge Jesus, esta opção “em nada interfere com o tarifário em vigor”, permitindo que o utilizador, mesmo que já esteja na paragem, possa adquirir um título apenas para uma deslocação, por um valor inferior do bilhete cobrado a bordo.

Questionado pela agência Lusa sobre se estariam a ser estudadas outras formas de facilitar a compra e carregamento de títulos, o presidente dos SMTUC referiu que estão previstos “outros desenvolvimentos que permitam a desmaterialização total do título de transporte, quer através da utilização do próprio ‘smartphone’, quer através da utilização do próprio cartão bancário (débito ou crédito)”.

Apesar disso, ainda não é possível “estabelecer qualquer prazo para o efeito”, explicou.

Para Jorge Jesus, a adjudicação agora realizada com a MEO “não vai dispensar a utilização dos títulos para validação a bordo, mas vai permitir que o carregamento dos títulos, passes ou outros bilhetes pré-comprados possam ser carregados remotamente através de ‘smartphone’, dispensando a necessidade de deslocação a uma loja, um agente ou uma máquina de venda automática”.

“Basta possuir um suporte, cartão Coimbra conVIDA ou Viagem conVIDA, e um ‘smartphone’ e proceder ao carregamento da opção pretendida, ficando assim habilitado a validar a sua viagem a bordo”, vincou.