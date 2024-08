Trânsito vai ser cortado junto à rotunda de Eiras

O trânsito vai estar cortado na entrada da rua Vale de São Miguel, junto à rotunda na Estada de Eiras, a partir de 5 de agosto, devido a obras de drenagem de águas fluviais, sendo apenas permitida a circulação dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

O restante trânsito, no sentido da rotunda do Bairro São Miguel, será desviado pela rua da Quinta da Oliveira Torta, rua do Monte de São Miguel e rua Carreira de Tiro.

De acordo com uma nota enviada pelo município de Coimbra, “a empreitada insere-se na “Requalificação da Estrada de Eiras” e está a cargo da Civibérica SA.

