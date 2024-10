Trânsito na A1 continua condicionado após acidente perto de Coimbra

A autoestrada 1 (A1) continuava cortada às 12:00 no sentido sul–norte, devido a um acidente na zona de Coimbra, não havendo ainda previsões para a sua reabertura, disse uma fonte da GNR.

Entretanto, a circulação de viaturas no local, tanto para norte como para sul, realiza-se com condicionamentos nas faixas do sentido norte-sul, adiantou a fonte à agência Lusa.

Um veículo pesado de mercadorias despistou-se na A1 na última madrugada, pouco antes das 04:00, a norte da cidade de Coimbra, tendo derramado “muito combustível” que danificou o pavimento.

“Depois dos trabalhos de limpeza, vai ser preciso repavimentar a via”, adiantou a fonte da GNR da Mealhada, admitindo que este será um trabalho demorado e que, para já, não é possível prever o momento da normalização do tráfego.

Não resultaram ferimentos do acidente, que aconteceu por volta do quilómetro 190 da A1.