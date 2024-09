Trabalhos da Águas de Coimbra interrompem abastecimento na Conraria

O abastecimento de água vai ser interrompido, amanhã, dia 12 de setembro, entre as 09H00 e as 12H00, na localidade da Conraria, na União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, em Coimbra, informa a empresa Águas de Coimbra.

Em nota, a empresa municipal refere que “na sequência dos trabalhos de manutenção na rede de distribuição de águas, informamos os consumidores residente neste local, que irá proceder à interrupção de abastecimento domiciliário de água, entre as 09H00 e as 12H00 do dia 12 de setembro”.

A Águas de Coimbra diz ainda que “irá providenciar para que os trabalhos sejam tão céleres quanto possível e envidará todos os esforços para encurtar o período de interrupção do fornecimento de água”.