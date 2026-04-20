Trabalhadores dos SMTUC contestam comissão por ligações sindicais

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Trabalhadores dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra pretendem destituir a Comissão dos Trabalhadores por ligações a um sindicato. Membros rejeitam ilegalidade. Reunião geral foi pedida em outubro, mas ainda não foi convocada

São cerca de 150 os trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) que querem destituir a Comissão de Trabalhadores (CT). Em outubro do ano passado, os trabalhadores, através de um abaixo-assinado enviado numa carta registada para o presidente da comissão, Jorge Andrade, pediram a convocação de uma reunião geral de trabalhadores com ponto único a destituição da Comissão de Trabalhadores.

No documento a que o DIÁRIO AS BEIRAS teve acesso, os trabalhadores pediam que “num prazo máximo de 20 dias”, fosse convocada a reunião geral de trabalhadores. A carta registada foi enviada no dia 31 de outubro, pedindo portanto que a reunião fosse convocada até meados de novembro do ano passado. Porém, até à data, nenhuma reunião geral de trabalhadores dos SMTUC foi marcada, estando os trabalhadores à espera.

Um trabalhador dos SMTUC, que preferiu manter anonimato, esclareceu que o pedido de demissão da Comissão dos Trabalhadores dos SMTUC está relacionado com as ligações dos membros da comissão aos sindicatos.

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