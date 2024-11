Trabalhadores da IP despediram-se da Estação Nova e deixaram reivindicações

Mais de uma centena de trabalhadores da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) manifestou-se, ontem de manhã, em frente à Estação Nova, no centro de Coimbra, em desacordo com a recente renegociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Num documento de 10 pontos de revindicações, os participantes no plenário nacional, convocado pela Comissão de Trabalhadores, exigiram ao conselho de administração da IP “uma real avaliação das necessidades internas nas diferentes direções, recrutando mais trabalhadores e permitindo a mobilidade geográfica e funcional”.

Fernando Semblano, presidente da Comissão de Trabalhadores, adiantou que é necessário “avançar imediatamente com o reforço da valorização salarial, a par do que fizeram outras empresas sob a mesma tutela”, que é do Ministério das Infraestruturas e Habitação.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS