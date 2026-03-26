Administração dos SMTUC confirma que todos os dias recorre a trabalho extraordinários dos motoristas. Concursos de contratação estão abertos, mas sem candidatos

Todos os dias há motoristas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) que trabalham em regime extraordinário.

A informação foi ontem adiantada pelo dirigente sindical do STAL nos SMTUC, João Soares.

“Contratam-se todos os dias cerca de 20 motoristas em trabalho extraordinário. Do ponto de vista de gestão, é um absurdo quase”, revelou.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do conselho de administração dos SMTUC, Eduardo Barata, garantiu que não são diariamente requisitados 20 motoristas, mas revelou que as requisições são feitas todos os dias.

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