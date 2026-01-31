Todas as dez freguesias de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, estão sem fornecimento de energia elétrica, com exceção de algumas zonas na sede de concelho, informou o presidente da Câmara Municipal.

Numa mensagem à população de Oleiros deixada nas redes sociais, Miguel Marques disse estar em permanente contacto com a E-Redes e as operadoras de comunicações móveis, mas realça que a “situação é muito difícil, apesar das equipas estarem no terreno”.

“Praticamente todas as freguesias estão sem energia, com exceção de algumas zonas da vila de Oleiros e em alguns arredores da sede do concelho”.

O autarca sublinha ainda que as comunicações são praticamente inexistentes em todas as freguesias, sendo a exceção a vila de Oleiros, ainda assim com “alguma instabilidade”.

“O resultado da passagem da depressão Kristin pelo concelho é devastador”, refere.

Os bombeiros de Oleiros e os funcionários do município estão no terreno e procuram ir a todos os lugares.

Segundo Miguel Marques, a Unidade Móvel de Saúde também está no terreno, a passar por todas as freguesias para prestar apoio à população.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00H00 de quarta-feira até às 23H59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.