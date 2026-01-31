diario as beiras
Cast. Branco

Todas as freguesias de Oleiros estão sem energia elétrica e comunicações

31 de janeiro de 2026 às 15 h08
Fábio Garcia

Todas as dez freguesias de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, estão sem fornecimento de energia elétrica, com exceção de algumas zonas na sede de concelho, informou o presidente da Câmara Municipal.

Numa mensagem à população de Oleiros deixada nas redes sociais, Miguel Marques disse estar em permanente contacto com a E-Redes e as operadoras de comunicações móveis, mas realça que a “situação é muito difícil, apesar das equipas estarem no terreno”.

“Praticamente todas as freguesias estão sem energia, com exceção de algumas zonas da vila de Oleiros e em alguns arredores da sede do concelho”.

O autarca sublinha ainda que as comunicações são praticamente inexistentes em todas as freguesias, sendo a exceção a vila de Oleiros, ainda assim com “alguma instabilidade”.

“O resultado da passagem da depressão Kristin pelo concelho é devastador”, refere.

Os bombeiros de Oleiros e os funcionários do município estão no terreno e procuram ir a todos os lugares.

Segundo Miguel Marques, a Unidade Móvel de Saúde também está no terreno, a passar por todas as freguesias para prestar apoio à população.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00H00 de quarta-feira até às 23H59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

Autoria de:

Agência Lusa

