“Tínhamos de fazer uma Constituição à altura do sonho de 25 de Abril”

Coimbra acolheu ontem o colóquio “Constituição de Abril, 50 Anos”, que assinalou meio século da Constituição de 1976. A iniciativa reuniu académicos e antigos deputados para refletir sobre o passado, presente e futuro da democracia portuguesa

A antiga deputada à Assembleia Constituinte, Helena Roseta, classificou ontem como “um milagre” o processo de aprovação da Constituição da República Portuguesa, tendo destacado o papel inédito de mulheres, operários e das redes académica e antifascista na construção da Constituição portuguesa.

As declarações foram feitas na sessão de abertura do colóquio “Constituição de Abril. 50 Anos”, realizado no Convento São Francisco.

Perante uma plateia atenta, Helena Roseta recordou o ambiente de responsabilidade e urgência que marcou os trabalhos constituintes no pós-25 de Abril.

“Nós tínhamos um sentido de responsabilidade tão grande, todos os eleitos. Tínhamos recebido o mandato de fazer a coisa principal para a democracia se aguentar. Portanto, nós não podíamos falhar”, afirmou a antiga deputada, visivelmente emocionada.

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