Ter um “pulmão em festa” é missão da ULS de Coimbra

Reduzir o consumo do tabaco é o objetivo da ULS de Coimbra para os próximos anos e para isso estão a ser preparadas uma série de medidas e ações que sensibilizem a comunidade para uma prática de vida saudável.

Numa conferência de imprensa realizada ontem, a ULS de Coimbra apresentou um programa denominado de “ULS de Coimbra sem Tabaco” que irá ser implementado nos próximos tempos.

“O tabaco é o principal fator de risco evitável e a maior causa de mortalidade evitável no mundo e por isso e é nesse sentido que se lança um programa com várias componentes e que integra todas as nossas formas de chegar à nossa comunidade seja através da comunicação social, das redes sociais ou de programas implementados por nós”, começou por dizer Alexandre Lourenço, presidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra.

Primeira campanha

é hoje no Forum

A primeira campanha de saúde pública realiza-se já hoje, no Dia Mundial Sem Tabaco, no Forum Coimbra.

