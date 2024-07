Ténis: Nuno Borges e Francisco Cabral eliminados na primeira ronda de singulares nos Jogos Olímpicos

O tenista português Francisco Cabral, especialista em pares, perdeu hoje na primeira ronda de singulares de Paris2024 frente ao alemão Jan-Lennard Struff, após ter sido chamado à última hora para substituir o australiano Alex de Minaur.

No seu primeiro encontro de singulares desde março de 2022, o portuense de 27 anos foi derrotado pelo 34.º jogador mundial pelos parciais de 6-2 e 6-2, em uma hora e dois minutos.

Cabral, que nem tem ranking de singulares, entrou neste quadro apenas esta manhã, para substituir o número seis mundial, Alex de Minaur, que desistiu.

Já Nuno Borges, número um nacional, também “caiu’ hoje na estreia em Jogos Olímpicos, ao perder com o argentino Mariano Navone por duplo 6-2, na primeira ronda de singulares de Paris2024.

No court 13 do complexo de Roland Garros, o maiato de 27 anos foi derrotado pelo 36.º classificado do ranking mundial por um expressivo 6-2 e 6-2, em uma hora e nove minutos.

Campeão do torneio de Bastad há uma semana, Borges, 42.º da hierarquia ATP, foi eliminado à primeira em singulares.

Ainda hoje, o número um nacional de pares vai regressar aos courts de Roland Garros para, ao lado de Nuno Borges, defrontar os gregos Petros e Stefanos Tsitsipas na primeira ronda de pares.