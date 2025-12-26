O estado do tempo na passagem para o Ano Novo será “tendencialmente seco” e com temperaturas “dentro do normal para a época do ano”, segundo adiantou à Lusa fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em declarações à Lusa, o meteorologista Jorge Ponte explicou que, embora ainda possa ser “um pouco cedo para uma previsão” para a passagem de ano, “podendo ainda sofrer algumas alterações”, no entanto, “a tendência é que o tempo seja tendencialmente seco e as temperaturas estejam dentro do normal para a época do ano”.

Serão valores “próximos de zero, ou mesmo ligeiramente inferiores a zero no nordeste transmontano e na Beira Alta, e entre os 5 e os 10 graus no restante território, relativamente às temperaturas mínimas”, especificou.

“As máximas [serão] naturalmente um pouco mais altas, entre os 10 e os 15 graus, na maior parte do território e inferiores no interior norte e centro”, acrescentou o meteorologista.

Hoje, em termos de temperatura, segundo explicou Jorge Ponte, o que está a afetar o estado de tempo em Portugal continental “é uma depressão com expressão de altitude que está a noroeste do continente e que se vai deslocando gradualmente para sul”, transportando “uma massa de ar frio, daí as temperaturas terem estado baixas”.

De acordo com o meteorologista, a noite passada [de quinta para sexta-feira] foi aquela, até ao momento, “com as temperaturas mais baixas”, lembrando que grande parte do continente já estava com aviso amarelo devido ao tempo frio em vigor.

“A próxima noite ainda vai ser fria [sexta-feira para sábado], portanto ainda se mantém o aviso amarelo de tempo frio nas regiões norte e centro, por temperaturas mínimas baixas. No entanto, as temperaturas vão subir gradualmente”, afirmou.

Jorge Ponte acrescentou que haverá “uma pequena subida, nada muito significativo”, mas as temperaturas “vão ficar dentro daquilo que é normal para a época do ano”.

No entanto, no sábado, associado à depressão existente, “vai haver precipitação na região sul. Essa precipitação vai ser por vezes forte no Algarve, daí o aviso amarelo emitido durante a manhã, e vai-se estender a partir da tarde também à região centro. Na região norte não irá chover”.

Aliado a essa precipitação e temperaturas máximas “ainda bastante baixas”, sábado vai ser um dia “com frio e com alguma precipitação mesmo na região da Grande Lisboa”.

Depois, a partir de domingo, “essas condições vão mudar, a precipitação, a ocorrer nos dias seguintes, vai ser “mais fraca e dispersa”, sendo dias “tendencialmente secos e com temperaturas dentro daquilo que é normal para a época do ano”, precisou.

“O mais significativo, a partir do dia 29, poderão ser os nevoeiros matinais, que podem persistir no nordeste transmontano e na Beira Alta” e onde as temperaturas máximas “vão ser muito baixas e pode haver mesmo formação de sincelo, isto é, deposição de gelo nas superfícies”, acrescentou Jorge Ponte.

O IPMA colocou 11 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a tempo frio entre a meia-noite de hoje e as 06:00 de sábado, e dois distritos igualmente sob aviso amarelo, mas devido à precipitação.

Segundo informação do IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo por “persistência de valores baixos da temperatura mínima”.

Já os distritos de Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 06:00 e as 13:00 de sábado devido à previsão de precipitação, que poderá ser por vezes forte, de granizo e acompanhada de trovoada.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou na terça-feira para os cuidados a ter por causa do frio, lembrando que a descida das temperaturas aumenta o risco de agravamento de doenças crónicas e pedindo à população que se proteja.