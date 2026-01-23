diario as beiras
Região Centro

Tempestade Ingrid pode trazer neve às zonas altas do distrito

23 de janeiro de 2026 às 10 h45
Em dezembro já tinha nevado na Serra da Lousã. Fotografia: DR

O mau tempo poderá trazer neve às zonas altas do distrito de Coimbra, segundo um aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No site do IPMA é esclarecido que, no interior do distrito, há preocupação para a possibilidade de queda de neve. As zonas mais altas encontram-se sob aviso laranja devido à previsão de acumulações significativas de neve acima dos 800/100 metros. Caso haja queda de neve, a circulação rodoviária poderá ser condicionada em vilas como o Piódão (Arganil), Meãs (Pampilhosa da Serra), Aigra Nova (Góis) ou Alvoco das Várzeas (Oliveira do Hospital).

Porém, há ainda a possibilidade de queda de neve acima dos 600 metros, havendo a hipótese de nevar também nas vilas da Pampilhosa da Serra, Góis ou nas aldeias Cerdeira e Candal, no concelho da Lousã.
A Proteção Civil avisou ainda que há “risco de queda de neve acima dos 400 metros”. Em todo o distrito de Coimbra há um aviso laranja a partir das 00H00 para as baixas temperaturas

Autoria de:

António Cerca Martins

