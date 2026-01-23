O mau tempo poderá trazer neve às zonas altas do distrito de Coimbra, segundo um aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No site do IPMA é esclarecido que, no interior do distrito, há preocupação para a possibilidade de queda de neve. As zonas mais altas encontram-se sob aviso laranja devido à previsão de acumulações significativas de neve acima dos 800/100 metros. Caso haja queda de neve, a circulação rodoviária poderá ser condicionada em vilas como o Piódão (Arganil), Meãs (Pampilhosa da Serra), Aigra Nova (Góis) ou Alvoco das Várzeas (Oliveira do Hospital).

Porém, há ainda a possibilidade de queda de neve acima dos 600 metros, havendo a hipótese de nevar também nas vilas da Pampilhosa da Serra, Góis ou nas aldeias Cerdeira e Candal, no concelho da Lousã.

A Proteção Civil avisou ainda que há “risco de queda de neve acima dos 400 metros”. Em todo o distrito de Coimbra há um aviso laranja a partir das 00H00 para as baixas temperaturas

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS