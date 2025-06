“Temos agora uma partida ou chegada a Coimbra condigna”

“Temos agora um espaço com dignidade para a paragem de autocarros na rua do Padrão (Coimbra), onde as pessoas podem chegar e partir com a confortabilidade que merecem”, afirmou ontem o presidente da autarquia conimbricense, José Manuel Silva, depois de inaugurar a requalificação do espaço para paragem dos operadores de serviços expresso junto à Casa do Sal.

Enquanto se aguarda pela futura estação intermodal de Coimbra, onde vai ficar o novo terminal rodoviário que vai servir todos os operadores de serviço expresso, a CM de Coimbra requalificou o espaço onde, atualmente, operam a Blablacar, a Flixbus e a Scotturb, debaixo do viaduto, junto à Casa do Sal.

“Esta é uma solução temporária, mas necessária e há muito aguarda pelos utilizadores. É um investimento que faz todo o sentido para dar as melhores condições a quem se desloca aqui”, disse o edil.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS