diario as beiras
Coimbra

Teatro de Coimbra e ACAPO assinam protocolo para promover acesso à cultura

10 de dezembro de 2025 às 16 h39
DR

O Teatro Gil Vicente de Coimbra vai ter espetáculos com audiodescrição para promover o acesso à cultura das pessoas cegas ou de baixa visão, no âmbito de um protocolo com a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO).

De acordo com o protocolo, assinado hoje, em Coimbra, “o TAGV [Teatro Académico de Gil Vicente] assume o compromisso de tornar os seus espaços e os seus conteúdos mais inclusivos”, afirmou Sílvio Correia Santos, diretor do Teatro.

Formalizado no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o documento prevê a divulgação de projetos, a partilha de conteúdos e a realização de ações de sensibilização para promover a capacitação de pessoas com deficiência.

Autoria de:

Agência Lusa

