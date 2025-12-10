O Teatro Gil Vicente de Coimbra vai ter espetáculos com audiodescrição para promover o acesso à cultura das pessoas cegas ou de baixa visão, no âmbito de um protocolo com a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO).

De acordo com o protocolo, assinado hoje, em Coimbra, “o TAGV [Teatro Académico de Gil Vicente] assume o compromisso de tornar os seus espaços e os seus conteúdos mais inclusivos”, afirmou Sílvio Correia Santos, diretor do Teatro.

Formalizado no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o documento prevê a divulgação de projetos, a partilha de conteúdos e a realização de ações de sensibilização para promover a capacitação de pessoas com deficiência.

