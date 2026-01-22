diario as beiras
Coimbra

Teatrão com chamada à população para participação em novo projeto

22 de janeiro de 2026 às 14 h16
0 comentário(s)
DR

O Teatrão tem em curso uma chamada a toda a comunidade para participação no novo projeto intitulado “Cabemos Todos”, que pretende abrir as portas da Sala de Ensaios da Oficina Municipal do Teatro (OMT) a projetos que precisam de espaço de residência ou incubação.

“Cabemos Todos é direcionado a estruturas ou associações já constituídas, ideias em ebulição, pessoas singulares, equipas, bandas, é para pessoas de todas as idades e o Teatrão aceita candidaturas quer sejam profissionais ou não. O período previsto para trabalhos vai do final de fevereiro até ao final de junho”, indicou.

O prazo para apresentação de propostas é até dia 15 de fevereiro, com a candidatura e utilização da Sala de Ensaios “a não ter quaisquer custos associados”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de janeiro

Mau tempo: Maioria do território continental em estado de prontidão nível 3
22 de janeiro

Mau tempo leva ao cancelamento da Feira de Velharias de Coimbra
22 de janeiro

Multinacional investe 40 milhões de euros e cria 300 novos postos de trabalho em Soure
22 de janeiro

Escola Agrária de Coimbra regista variedades de sementes próprias

Coimbra

Coimbra
22 de janeiro às 15h16

Mau tempo leva ao cancelamento da Feira de Velharias de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
22 de janeiro às 14h19

Escola Agrária de Coimbra regista variedades de sementes próprias

0 comentário(s)
Coimbra
22 de janeiro às 14h16

Teatrão com chamada à população para participação em novo projeto

0 comentário(s)