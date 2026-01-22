O Teatrão tem em curso uma chamada a toda a comunidade para participação no novo projeto intitulado “Cabemos Todos”, que pretende abrir as portas da Sala de Ensaios da Oficina Municipal do Teatro (OMT) a projetos que precisam de espaço de residência ou incubação.

“Cabemos Todos é direcionado a estruturas ou associações já constituídas, ideias em ebulição, pessoas singulares, equipas, bandas, é para pessoas de todas as idades e o Teatrão aceita candidaturas quer sejam profissionais ou não. O período previsto para trabalhos vai do final de fevereiro até ao final de junho”, indicou.

O prazo para apresentação de propostas é até dia 15 de fevereiro, com a candidatura e utilização da Sala de Ensaios “a não ter quaisquer custos associados”.