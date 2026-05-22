Teatrão acolhe seis peças de teatro amador da região

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O que é que médicos, professores, aposentados, crianças e um grupo de mulheres de um território desertificado vão ter em comum entre os dias 30 de maio e 6 de junho? Vão mostrar as suas peças de teatro amador, ensaiadas nas suas salas das mais diferentes geografias da região, no palco do Teatrão.

A Estação de Teatro e Outras Artes chega à Oficina Municipal do Teatro (Aluvião) está de regresso e vai abrir as portas do Teatrão para acolher a exibição de sete peças de teatro. Os grupos vêm de zonas como Arganil, Granja do Ulmeiro, Assafarge ou Pampilhosa da Serra.

Para a diretora artística do Teatrão, Isabel Craveiro, esta edição do Aluvião servirá para as peças em exibição entrarem em contacto direto com o público sobre as dores da sociedade.

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